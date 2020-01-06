Дело Гульнары Каримовой направлено в суд, - Генпрокуратура

CentralAsia (UZ) - Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой и других лиц, которые в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в ведомстве.

Ровно месяц назад Генеральная прокуратура Узбекистана выступила с заявлением по поводу Гульнары Каримой, в котором сообщила

Несколькими днями ранее дочь Гульнары, проживающая в Лондоне, на своей странице проводит совместную работа с зарубежными странами, такими как США, Швейцария, Франция, Российская Федерация и Латвия, "по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой Г. на сумму более 1,3 млрд. долларов США, по которым также расследуются уголовные дела в отдельных странах".

Как сообщалось, в рамках данной работы от международных структур и граждан поступили сообщения о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях Каримовой, что послужило основанием для возбуждения нового уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ведомство отмечает, что следствие установило, что Каримова Г. руководила преступным сообществом, создав для этого несколько организованных преступных групп, состоящих из числа приближенных ей лиц.

Сообщалось, что "следствием установлено, что Каримова Г. располагала еще одной ОПГ, действовавшей на промышленных предприятиях республики, предоставлявшая ей долю от преступных доходов. Кроме этого, Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании. В рамках расследуемого уголовного дела сумма нанесенного ущерба составила свыше 165 млн. долларов США и 85 млрд. сум ($9 млн)".

Напомним, что 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

В марте 2019 года ее отправили в женскую колонию №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий домашнего ареста.