В частных магазинах Туркменистана проверяют просроченные продукты, но за взятку на это закрывают глаза, - СМИ

CentralAsia (TM) - В городе Мары сотрудники полиции проводят обходы небольших частных магазинов и проверяют срок годности продовольственных товаров.

Они угрожают владельцам магазинов конфискацией товаров с просроченным сроком годности. Но за взятку в 2 тысячи манатов владельцы частных торговых точек получают право торговать просроченным товаром. Об этом 6 января сообщил корреспондент Радио Азатлык в Марыйском велаяте.

По его сведениям, полицейские проводят обходы магазинов в группе по двое, и проверяют срок годности продтоваров. Они предупреждают владельцев о конфискации просроченных товаров, если таковые обнаружатся на полках.

По словам корреспондента, владельцы магазинов признают, что значительная часть их ассортимента состоит из товаров с просроченными сроками годности. «Если их конфискуют, то у нас в продаже останется только хлеб», пожаловался владелец одного из магазинов в разговоре с корреспондентом Азатлыка.

Несколько владельцев частных магазинов в разговоре с корреспондентом Азатлыка рассказали, что им приходится умолять полицейских не конфисковывать их товары с просроченном сроком годности. Для того, чтобы дать «зелёный свет» на торговлю просроченным товаром полицейские требуют взятку в 2 тысячи манатов. По официальному курсу это равно 570 долларам, а по курсу чёрного рынка 105 долларам США.

Как сообщил корреспондент со ссылкой на частных торговцев, если у них в кассе не окажется 2 тысяч манатов, полицейские соглашаются на то, чтобы взятку им заплатили в течение двух недель.

На фоне экономических трудностей в Туркменистане торговля просроченными товарами, особенно в регионах страны, стала обыденностью.