Двое рабочих Навоийского горно-металлургического комбината погибли в ДТП

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - 5 января в Канимехском районе Навоийской области на 61-м километре трассы «Навои-Зарафшан» произошло столкновение Nexia и автобуса Isuzu, перевозившего рабочих Навоийского горно-металлургического комбината.

Водитель и один из пассажиров легкового автомобиля погибли, еще восемь человек госпитализированы.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана, вовремя аварии в обоих транспортных средствах находились 19 человек, 9 из них не пострадали.

Восемь человек были доставлены в медико-санитарную часть №5 при НГМК, расположенную в поселке Зафарабад. Министерство здравоохранения направило в эту больницу через санитарную авиацию квалифицированных медицинских нейрохирургов и травматологов.

Восемь пострадавших в возрасте от 18 до 56 лет получили первую медицинскую помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном. Они находятся под наблюдением врачей.