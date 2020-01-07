Мы обеспечим внутреннее потребление продуктов питания 100% собственного производства, - премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух в минувшие выходные посетил с рабочим визитом аймаки Сухэ-Батор и Дорнод.

Жители аймака Дорнод высказались о желании поддержать развитие сельскохозяйственного сектора, сосредоточиться на восстановлении скота и здоровье скота, провести серьезные реформы в сфере образования и воспитания детей и молодежи и усилить свою политику в области добычи полезных ископаемых.

«Мы сосредоточимся на общем развитии сельскохозяйственного сектора и проведем политику превращения в экспортера, А также будем обеспечивать внутреннее потребление продуктов питания 100% собственным производством. Государственная преемственность и стабильная работа необходимы для дальнейшего развития нефтяной промышленности, чтобы равномерно распределять природные ресурсы и строить новые перерабатывающие заводы. Местные власти будут проводить рациональную политику, чтобы снизить уровень безработицы. Они должны принимать критику граждан и общественности и исправлять свои ошибки», - сказал премьер-министр на встрече с гражданами.

Монголия стремится обеспечить страну собственным производством от 80 до 95% потребления большинства продуктов.