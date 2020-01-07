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  7 января 2020
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Монголы отметят 12 праздников в 2020 году

CentralAsia (MNG) -  2020 - високосный год с общим количеством дней 366. Високосный год наступает раз в четыре года и содержит на один день больше.

В этом году в Монголии будет 15 дней публичного празднования. Самые известные праздники в стране - фестиваль Наадам и Цагаан Сар (Лунный Новый год).

А также у монголов появился и 12-й праздник после того, как парламент поддержал решение праздновать День Будды как национальный праздник. День Будды, также известный как Пурнима и Весак, приходится на 15-й день первого месяца лета каждый год, согласно буддийскому календарю. В 2020 году святой день приходится на 5 июня.

С 1 января 45 года до н. э. римский император Гай Юлий Цезарь ввел календарь, согласно которому астрономический год примерно равен 365,25 суток, или 365 суткам и 6 часам. Этот календарь называется юлианским. Но в календаре не учитываются часы, и за четыре года набегают целые сутки. Поэтому ввели високосный год, в котором 366 дней. Так, в обычном году 28 дней в феврале, а в високосном – 29 дней.

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