В Монголии школьникам начали раздавать GPS-браслеты, чтобы родители могли отслеживать их местоположение

CentralAsia (MNG) - Городское информационно-технологическое управление столицы Монголии начало раздавать школьникам GPS-браслеты в целях безопасности детей, которые разъезжают на школьных автобусах.



Мэрия города реализует проект по созданию детского автобуса уже два месяца. Но имеется один недостаток, который заключается в том, что родители не знают, где находятся их дети, когда сели в автобус, зашли в школу и когда они вернулись домой. Поэтому мэр города дал указание предпринять необходимые действия и внедрить технологические устройства. Было разработано приложение под названием Ubschool. С помощью браслета GPS, родители смогут регулярно получать конкретную информацию при регистрации браслета своего ребенка в этом приложении.

Ранее только в нескольких частных школах в Улан-Баторе имелось детское автобусное сообщение. Теперь тысячи школьников в отдаленных районах смогут воспользоваться услугами школьных автобусов, которые начали работать 14 ноября прошлого года.

По данным администрации города Улан-Батора, в общей сложности 40 автобусов будут перевозить около 3 тыс. учеников из 27 средних школ два раза в день. Школьные автобусы будут способствовать уменьшению пробок в Улан-Баторе, потому что родителям больше не придется забирать своих детей из школы или забирать их в конце дня.