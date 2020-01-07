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  7 января 2020
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В США IKEA выплатит $46 млн за гибель малыша от падения комода

CentralAsia (CA) -  Шведская корпорация IKEA выплатит $45 млн американской семье, чей двухлетний ребенок погиб из-за их мебели, передает CBS News.

Двухлетний Йозеф Дудек из Калифорнии погиб в 2017 году после того, как на него упал 32-киллограмовый комод Malm производства компании IKEA.

дудек

Годом ранее было известно как минимум о трех подобных случаях, после чего IKEA решила отозвать свои проданные комоды в США.

Однако родители мальчика сообщили, что ничего не знали об этом и компания не связывалась с ними. Они сообщают, что по их мнению, производитель комода знал об угрозе опрокидывания своих комодов Malm, но не предупреждал покупателей о необходимости крепить их к стене при эксплуатации.

Компания IKEA подтвердила информацию о выплате компенсации.

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