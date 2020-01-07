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  7 января 2020
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Китай снимет 60 минутный фильм об Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  На днях в посольстве Узбекистана в Пекине состоялась встреча с генеральным директором международного телеканала «CGTN на русском» Центральной телерадиокорпорации Китая (ЦТРК) Дин Юном.

Китайская сторона сообщила о том, что «CGTN на русском» планирует снимать документальный фильм о сотрудничестве между Узбекистаном и КНР в рамках инициативы «Экономического пояса Шелкового пути». Предполагается, что фильм продемонстрирует богатое историко-культурное наследие двух стран вдоль Великого Шелкового пути, а также современное состояние и перспективы узбекско-китайского стратегического партнерства, сообщает Pv.uz.

Съемочная группа «CGTN на русском» во главе с Дин Юном планирует в феврале-марте 2020 года посетить Узбекистан, провести съемочные работы в Ташкенте, Бухаре, Самарканде и Хиве.

Как ожидается, фильм длительностью 60 минут будет транслироваться в Китае и Узбекистане на китайском, узбекском, русском и английском языках, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

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