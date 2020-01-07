На границе Кыргызстана и Узбекистана произошел конфликт

CentralAsia (UZ) - Неподалеку от местности Ак-Курча села Чон-Сай сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Кыргызстана произошел инцидент с участием военнослужащих Узбекистана. Об этом 6 января сообщает Турмуш, ссылаясь на очевидцев.

На данный момент известно, что двое жителей села Чон-Сай сегодня выпасали скот вблизи условной линии госграницы. Военнослужащие Узбекистана начали перегонять скот. Услышав о складывающейся ситуации, на место прибыли и другие сельчане. Они последовали следом за военнослужащими. Те, в свою очередь, по предварительным данным, произвели выстрели в воздух.

Между жителями села Чон-Сай и узбекистанскими военнослужащими произошла потасовка.

Глава села Чон-Сай Оскон Рустомов подтвердил инцидент. С целью урегулирования возникшего конфликта проходит встреча пограничных представителей двух стран, в том числе решается вопрос о возврате мелкого рогатого скота.

Позже в Государственной пограничной службе КР сообщили, что в местности Ак-Курча произошел перепас мелко-рогатого скота, принадлежащего гражданам Кыргызстана. Граждане Кыргызстана в поисках МРС оказались на неописанном участке госграницы.

Встретив пограничный наряд Узбекистана, они вступили в словесную перепалку с военнослужащими соседнего государства. По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку между узбекскими военнослужащими и гражданами КР. Военнослужащие Узбекистана произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Пострадавших в результате выстрелов нет.

Кок-Ташский айыл окмоту граничит с Чустским и Папским районами Наманганской области Узбекистана.

По официальным данным, по Ала-Букинскому району Жалал-Абадской области Кыргызстана есть четыре неописанных участка государственной границы.