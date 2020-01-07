В Узбекистане мать с двухлетним ребенком задохнулись в бане

CentralAsia (UZ) - В Юнусабадском районе Ташкента произошел несчастный случай: мать с маленьким ребенком отправились в баню мыться, но живыми назад не вернулись.

Инцидент произошел на днях. 33 –летняя женщина взяла с собой в баню ребенка в возрасте 2,5 лет. Они купались, ничего не предвещало беды. Позже супруг забеспокоился, что их долго нет и пошел проверить. Женщина и ребенок находились без сознания. Мужчина вызвал бригаду «скорой помощи». Медики экстренно госпитализировали пострадавших в больницу № 7 Ташкента. Однако спасти их не удалось. Предварительно установлено, что оба погибли от отравления угарным газом.

– Женщина 1987 года рождения и ребенок доставлены в Городскую клиническую больницу № 7, врачи констатировали биологическую смерть: пострадавшие надышались угарным газом, – сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.