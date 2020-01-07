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  7 января 2020
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В Туркменистане депортированных мигрантов вызывают в угрозыск

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане депортированных за нарушение визового режима туркменских мигрантов вызывают в местные отделения уголовного розыска для прохождения «15-минутной процедуры», передают «Хроники Туркменистана».

«15-минутной процедурой» называют беседу с офицером полиции и заполнение опросника.

В Дашогузе этим занимается следователь отделения угрозыска городского управления полиции Бегенч М., к которому поступают списки нарушителей за прошедший год с номерами телефонов и адресами. Приглашают людей без повесток — устно, по телефону.

Один из прошедших эту «процедуру» недоумевает, почему им занялся уголовный розыск.

— На депортированных уже составлены досье в Службе миграции, в МНБ. Теперь еще и в уголовном розыске будут лежать папки на таких как я. Турецкая полиция меня депортировала, туркменские службы внесли меня в черный список. Я не понимаю, что от меня нужно еще и полиции? – рассказал собеседник издания.

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