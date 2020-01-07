[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Пограничники Узбекистана вернули гражданам Кыргызстана 520 голов мелко-рогатого скота, - ГПС КР
Предыстория: На границе Кыргызстана и Узбекистана произошел конфликт

CentralAsia (UZ) -  Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщил, что по итогам встречи пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, которая состоялась 6 января 2020 г., гражданам Кыргызстана возвращены 520 голов мелко-рогатого скота.

6 января 2020 года в связи с инцидентом, произошедшем на неописанном участке кыргызско-узбекской государственной границы между гражданами Кыргызстана и военнослужащими Узбекистана, состоялась встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Ала-Букинскому району с пограничным представителем Республики Узбекистан по Пунганскому направлению.

В ходе переговоров стороны обсудили меры по недопущению эскалации инцидента, отметили в ведомстве.

По итогам встречи узбекская сторона вернула кыргызской стороне 520 голов МРС, перешедших в ходе перепаса на неописанный участок госграницы. Кыргызская сторона – хозяева МРС заявили о том, что не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана.

Пограничники совместно с представителями органов местного самоуправления и правоохранительных органов Ала-Букинского района Джалал-Абадской области проводят разъяснительную работу с местным населением.

Обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

print
  • В Узбекистане начала действовать единая транспортная карта
  • В Хорватии выбрали президента
  • Дело Гульнары Каримовой направлено в суд, - Генпрокуратура



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189