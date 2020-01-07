Пограничники Узбекистана вернули гражданам Кыргызстана 520 голов мелко-рогатого скота, - ГПС КР

CentralAsia (UZ) - Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщил, что по итогам встречи пограничных представителей Кыргызстана и Узбекистана, которая состоялась 6 января 2020 г., гражданам Кыргызстана возвращены 520 голов мелко-рогатого скота.

6 января 2020 года в связи с инцидентом, произошедшем на неописанном участке кыргызско-узбекской государственной границы между гражданами Кыргызстана и военнослужащими Узбекистана, состоялась встреча пограничного представителя Кыргызской Республики по Ала-Букинскому району с пограничным представителем Республики Узбекистан по Пунганскому направлению.

В ходе переговоров стороны обсудили меры по недопущению эскалации инцидента, отметили в ведомстве.

По итогам встречи узбекская сторона вернула кыргызской стороне 520 голов МРС, перешедших в ходе перепаса на неописанный участок госграницы. Кыргызская сторона – хозяева МРС заявили о том, что не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана.

Пограничники совместно с представителями органов местного самоуправления и правоохранительных органов Ала-Букинского района Джалал-Абадской области проводят разъяснительную работу с местным населением.

Обстановка на кыргызско-узбекском участке государственной границы характеризуется как стабильная.