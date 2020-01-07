В WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»
- Азия и мир, новости компаний
- 11:29, 07 января 2020
- Просмотров: 713
CentralAsia (CA) - Эксперты по кибербезопасности нашли в мессенджере WhatsApp опасный вирус, запущенный хакерами в новогодние праздники, сообщает портал GizChina.
Пользователям присылаются письма, содержащие ссылку на заражённые вирусом страницы. Сообщения замаскированы под приветствия, которые можно прочесть, лишь перейдя по ссылке.
В случае если вирус попадает в устройство, хакеры получают доступ к личным файлам и нужной им информации.
Несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает, отмечает портал.