В WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

CentralAsia (CA) - Эксперты по кибербезопасности нашли в мессенджере WhatsApp опасный вирус, запущенный хакерами в новогодние праздники, сообщает портал GizChina.

Пользователям присылаются письма, содержащие ссылку на заражённые вирусом страницы. Сообщения замаскированы под приветствия, которые можно прочесть, лишь перейдя по ссылке.

В случае если вирус попадает в устройство, хакеры получают доступ к личным файлам и нужной им информации.

Несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает, отмечает портал.