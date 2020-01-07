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  7 января 2020
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В WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

CentralAsia (CA) -  Эксперты по кибербезопасности нашли в мессенджере WhatsApp опасный вирус, запущенный хакерами в новогодние праздники, сообщает портал GizChina.

Пользователям присылаются письма, содержащие ссылку на заражённые вирусом страницы. Сообщения замаскированы под приветствия, которые можно прочесть, лишь перейдя по ссылке.

В случае если вирус попадает в устройство, хакеры получают доступ к личным файлам и нужной им информации.

Несмотря на банальную схему, она может оказаться очень эффективной во время праздничного периода, когда количество сообщений возрастает, отмечает портал.

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