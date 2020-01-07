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  7 января 2020
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В Иране похороны генерала Сулеймани превратились в массовую манифестацию (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  Таких похорон Иран не видел со времён смерти аятоллы Хомейни в 1989 году: сотни тысяч людей - мужчины и женщины, молодёжь и старики, высокопоставленные официальные лица, включая верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи, - пришли отдать последние почести Касему Сулеймани, передает Euronews.

62-летний командующий главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа.

После убийства Сулеймани иранские власти также заявили, что не намерены больше придерживаться условий международного соглашения по ограничению ядерной программы страны - в частности, соблюдать лимит на количество центрифуг для обогащения урана.

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