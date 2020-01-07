В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов движения «Братья-мусульмане»

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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане задержаны 27 предполагаемых членов запрещенного движения «Ихван-ул-муслимин» («Братья-мусульмане»). Источники Радио Озоди в правоохранительных органах сообщили о выявлении сети, действующей в нескольких регионах страны. Задержания были произведены в первых числах нового года.

Операции по задержанию членов движения «Братья-мусульмане» прошли в Душанбе, в Согдийской и Хатлонской областей. Среди задержанных – преподаватели вузов и глава одного из сельсоветов», отметили источники.

В домах задержанных, по словам их близких, были произведены обыски.

«Нашего родственника задержали 2 января, с тех пор мы его видели. Нам стало известно, что он задержан по заявлению священнослужителя - брата жены. Во время обыска сотрудники милиции конфисковали несколько религиозных книг. Они обыскали весь дом и даже коровник», - сказал на условиях анонимности родственник одного из подозреваемых в членстве в «Ихван-ул-муслимин».Он отметил, что задержанный - выпускник факультета журналистики Таджикского национального университета и ранее работал учителем в школе.

По словам источника Радио Озоди в правоохранительных органах, среди задержанных – священнослужители Исмоил Каххоров из Вахдата, Абдулло Мукамилов из района Рудаки.

Радио Озоди стало известно, что среди задержанных по подозрению в членстве в движении «Братья-мусульмане» – Фирдавс Рахимзода, председатель управления госимущества в Исфаре. 35-летний Рахимзода доставлен в Душанбе и помещен в изолятор временного содержания МВД Таджикистана. В чем конкретно обвиняют местного чиновника – неизвестно.

Фирдавс Рахимзода до октября прошлого года работал в должности и.о. председателя аппарата Исфаринской горадминистрации. Ранее он был председателем сельсовета Чоркух.

Генеральная прокуратура Таджикистана пока не предъявила обвинение задержанным.

Начато предварительное расследование, в ходе которого изучается информация о причастности задержанных к движению «Братья-мусульмане». Источники отметили, что количество задержанных, скорее всего, будет расти.

Деятельность группировки «Братья-мусульмане» была запрещена в Таджикистане в 2006 году, однако до настоящего времени сообщения об арестах по обвинению в членстве в этой организации были очень редки.

В мае 2016 года пять имамов были арестованы в Канибадамском районе на севере Таджикистана по подозрению в причастности к группировке «Братья-мусульмане» и вербовке подростков для участия в военных действиях в Сирии. Все они получили по 5 лет тюремного заключения.

«Братья-мусульмане» — международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. Во многих странах признана террористической и находится под запретом.