Китайский «Bronze President» шпионит за Монголией, - исследователи

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CentralAsia (MNG) - Группа кибершпионажа, получившая название «Bronze President», нацелена на страны Южной и Восточной Азии. Исследователи из Отдела противодействия угрозам (Counter Threat Unit-CTU) Secureworks наблюдали за группой, следящей за деятельностью политических и правоохранительных организаций и НПО.

Группа угроз, похоже, разработала свои собственные инструменты удаленного доступа, которые она использует наряду с общедоступными наборами инструментов удаленного доступа и посткомпрометации для получения доступа к сети. Использование общедоступных инструментов с открытым исходным кодом может быть умышленной уловкой для группы, чтобы скрыть свои следы и снизить риск атрибуции, отмечают исследователи.

Оказавшись внутри, субъекты угроз повышают свои привилегии и устанавливают вредоносные программы в большой части систем. Затем Bronze President запускает пользовательские пакетные сценарии для сбора файлов определенного типа и предпринимает активные действия для минимизации обнаружения его действий.

Представители угрозы, похоже, следят за своими целями, поскольку они крадут данные из скомпрометированных систем в течение длительного периода времени. В число стран, которые были выбраны, входят Монголия и Индия.

Исследователи Secureworks с середины 2018 года наблюдали за действиями субъектов, представляющих угрозу, но считается, что группа могла начать создавать проблемы уже в 2014 году.

Среди фишинговых приманок группы исследователи обнаружили электронные письма, в которых предлагался интерес к органам национальной безопасности, гуманитарным и правоохранительным органам в Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Исследователи полагают, что группа «Bronze President» действует с базы в Китайской Народной Республике (КНР).

Были обнаружены связи между подгруппой операционной инфраструктуры группы и провайдерами интернет-услуг в КНР. Кроме того, группа использует такие инструменты, как PlugX, которые исторически использовались группами угроз, базирующимися в КНР.

«Вполне вероятно, что «Bronze President» спонсируется или, по крайней мере, терпимо относится к правительству КНР. Систематическое долгосрочное нацеливание группы угроз на НПО и политические сети не соответствует патриотическим или криминальным группам угроз », - пишут исследователи Secureworks.

Накануне монгольские соотствующие органы предупредили своих граждан не использовать общедоступный бесплатный Wi-Fi и другие открытые интернет-провайдеры.

Оперативная тактика группы Китая указывает на то, что команда позади нее высоко организована.

Исследователи отмечают: «Bronze President продемонстрировал намерение украсть данные у организаций, используя такие инструменты, как Cobalt Strike, PlugX, ORat и RCSession. Одновременное использование стольких инструментов во время одного вторжения предполагает, что в группу могут входить субъекты угроз с различными тактиками, ролями и предпочтениями инструментов». Именно от этого монгольские соотствующие органы опасаются.