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  7 января 2020
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Монгол Батгэрэл сразится с Гвидо Каннетти на UFC 248

CentralAsia (MNG) -  Монгольский боец Д.Батгэрэл встретится с аргентинским бойцом Гвидо Каннетти на соревнованиях UFC 248 7 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Гвидо Каннетти выиграл 8 из 12 боя, из которых 2 победы и 3 поражения были на восьмиугольнике UFC. С другой стороны, Д.Батгэрэл, первый монгол, когда-либо сражавшийся в UFC, потерпел поражение в своем дебютном матче UFC в августе 2019 года.

Гвидо Мартин Каннетти Альварес (род. 19 декабря 1979 года) - аргентинский боец по смешанным единоборствам, который в настоящее время участвует в соревнованиях по легкому весу в Ultimate Fighting Championship. Он также участвовал в полулегком и легком весе, прежде чем присоединиться к UFC.

UFC 248 - это предстоящее мероприятие по смешанным единоборствам, которое будет проведено в рамках Ultimate Fighting Championship, которое запланировано на 7 марта 2020 года на арене T-Mobile в Парадайз, штат Невада, США.

Кроме того, на UFC 248 состоится женский титульный поединок в тяжелом весе, в котором Вайли Чжан (Weili Zhang) сразится с Джоанной Енджейчик (Joanna Jedrzejczyk).

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