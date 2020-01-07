Metallica выразила дань уважения монгольской рок-группе The Hu, подарив собственный виски

CentralAsia (MNG) - Знаменитый барабанщик группы Metallica, которая оставила неизгладимый след в мире рок-музыки, Ларс Ульрих отправил их собственный виски группе The Hu. Виски называются «Blackened».

В августе 2018 года Metallica выпустила собственную марку виски, «Blackened», первый ликер группы. Созданный в сотрудничестве с мастером-дистиллятором Дейвом Пикереллом, рок-звездой в мире виски, «Blackened» исполняет новую и очень, очень старую дискографию группы, пока она не вибрирует, впитывая контролируемую, бушующую энергию как аромат из бочки. Сам дух был рожден не каким-то последним рокерским отчаянием, потому что деньги иссякают и последний прощальный тур заканчивается, а скорее попыткой сделать современный виски для молодых людей, чтобы они приняли его как свои собственные, говорит Ульрих.

По этой причине, это дань «Blackened» символизирует особым отношениям Metallica с монгольской группой, а также дань уважения монгольской группе The Hu.