В Узбекистане турагентство обмануло 80-летнего паломника, оставив в аэропорту Джидды

CentralAsia (UZ) - 80-летнего узбекистанца обманули при совершении Умры (малого хаджа), бросив в аэропорту Джидды, сообщила пресс-служба МИД республики.

«В связи с распространением 3 января 2020 года в социальных сетях информации о попавшем в трудное положение 80-летном гражданине Узбекистана А.Х. Генеральное консульство нашей страны в Джидде в тот же день установило с ним связь. Ему оказано необходимое консульско-правовое содействие», – отмечается в сообщении.

Мужчина сообщил, что за определенную сумму договорился с частными лицами об организации поездки в Саудовскую Аравию для совершения Умры, включая покрытие расходов на гостиницу, питание, услуги по постоянному сопровождению. Но 1 января по прибытии через Бишкек и Стамбул в аэропорту Джидды его никто не встретил, хотя было обещано.

По информации Генконсульства, при поддержке Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии пожилому узбекистанцу было оказано необходимое содействие, в том числе предоставлена гостиница. В настоящее время он совершает священный обряд Умры.