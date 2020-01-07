В Таджикистане состоится первый Международный кинофестиваль «Душанбе»

CentralAsia (TJ) - Первый Международный кинофестиваль «Душанбе» планируется провести в апреле текущего года в столице Таджикистана, городе Душанбе.

Как сообщили «Авеста» в госучреждении «Таджикфильм», в кинофестивале примут участие представители киноиндустрии стран СНГ и ШОС, а также городов-побратимов Душанбе.

По словам источника, кинофестиваль будет состоять из двух конкурсов, и проводиться в 8 номинациях. Победитель в номинации «Лучший полнометражный фильм» станет обладателем Гран-при фестиваля.

«Всего участниками кинофестиваля могут стать до 20 полнометражных художественных фильмов, снятых в разнообразных жанрах (кроме анимационных фильмов)», – рассказал источник.

По его словам, в настоящее время запущен официальный сайт Международного кинофестиваля «Душанбе» – www.dushanbeiff.tj.

Организаторами кинофестиваля являются правительство Таджикистана, исполнительный орган государственной власти города Душанбе и государственное учреждение «Таджикфильм».

«Международный кинофестиваль «Душанбе» будет проводиться раз в два года и целью фестиваля является знакомство таджикского зрителя с достижениями мирового кино», – подчеркнул источник.

По его данным, оценивать конкурсные фильмы будет жюри в составе 5 отечественных и зарубежных специалистов. Также в рамках фестиваля планируется проведения круглых столов и мастер-классов.

Первый Международный кинофестиваль «Душанбе» пройдет в таджикской столице с 13 по 18 апреля. Заявки на участие в кинофестивале будут приниматься с 1 марта.