В Узбекистане блогер судится с чиновницей администрации за оскорбление «нечистью, интриганом и предателем»

CentralAsia (UZ) - В Андижанском городском суде по административным делам началось рассмотрение жалобы руководителя информационного портала Human.uz, журналиста и блогера Хуршида Далиева в отношении главы пресс-службы администрации города Андижана Гульшаной Кучкаровой.

Два месяца назад Далиев обращался в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности чиновницу горадминистрации, которая разместила в Интернете оскорбительный пост в его адрес, передает centralasian.org.

6 января Андижанский городской суд по административным делам отложил рассмотрение жалобы Хуршида Далиева на 8 января.Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Далиев. Причины отложения судебного заседания неизвестны.

Напомним, что в ноябре 2019 года Хуршид Далиев обращался в правоохранительные органы с жалобой на главу пресс-службы администрации (хокимията) города Андижана Гульшаной Кучкарову.

Далиев говорил, что был вынужден был пойти на такой шаг после того, как Кучкарова разместила в Telegram-канале горадминистрации оскорбительный пост в его адрес.

В своем посте Гульшаной Кучкарова призвала участников не заходить в Telegram-канал Хуршида Далиева. Кроме того, чиновница горадминистрации назвала блогера «предателем и интриганом», и обвинила его в причастности к партии «Хизб ут-Тахрир».

Гульшаной Кучкарова призналась, что написала оскорбительный пост в адрес Хуршида Далиева в порыве гнева.

В своем посте Гульшаной Кучкарова также обвинила Хуршида Далиева в причастности к запрещенной в Узбекистане религиозной партии «Хизб ут-Тахрир». Чиновница говорит, что выдвинула в отношении блогера подобное обвинение, перепутав флаг Восточного Туркестана, являющегося символом поддержки уйгуров, притесняемых китайскими властями, с флагом партии «Хизб ут-Тахрир».

– Я не знала, что это за флаг. Этот флаг был везде. Я увидела этот флаг под фотографиями Бен Ладена и лиц, которые действуют против нашего Узбекистана. На фотографии Далиева тоже был виден этот флаг. Поэтому и подумала, что он тоже предатель. На самом деле, я сглупила, выпустила своей пост, совершенно не подумав о последствиях, – сказала Гульшаной Кучкарова.

Очередное судебное заседание по рассмотрению жалобы блогера Хуршида Далиева к чиновнице горадминистрации Гульшаной Кучкаровой должно состояться 8 января в 11 часов дня.

По данным пресс-службы Верховного суда Узбекистана, в отношении Гульшаной Кучкаровой возбуждено дело по статьям 40 («Клевета») и 41 («Оскорбление») Кодекса об административной ответственности республики.