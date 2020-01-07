Фестиваль льда Хөх Сувд пройдет в начале марта в Хубсугуле

CentralAsia (CA) - Со 2 по 4 марта состоится ежегодный фестиваль льда под названием «Хөх Сувд» -«Голубая жемчужина», организованный администрацией аймака Хубсугул.

Впервые фестиваль «Голубая жемчужина» прошел в 2000 году и был направлен на то, чтобы почтить озеро Хубсугул и окружающие его горы, а также сохранить озеро. За последние 20 лет количество конных саней, участвующих в фестивале, увеличилось до 100, на первом фестивале было лишь шесть, расширился и масштаб мероприятия.

На данный момент решено, что в этом году на «Голубой жемчужине» будут представлены соревнования по стрельбе из костяшки льда, гонки на велосипедах и коньках, соревнования по мотоспорту, гонки на собачьих упряжках, перетягивание каната, эстафета, семейные соревнования, скачки, выступление аймака. музыкально-драматический театр и некоторые ритуальные мероприятия.

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Количество туристов, направляющихся в туристический центр Монголии - аймак Хубсугул - увеличивается с каждым годом. Местное правительство аймака планирует провести в этом году пять масштабных мероприятий, направленных на развитие туризма. Фестиваль льда, целью которого является ознакомление с уникальными обычаями народа Дархад, пройдет в сомоне Ренчинлхумбе 27 февраля, ледяной фестиваль «Голубая жемчужина» в селе Хатгал 3-4 марта, фестиваль стрельбы из костяшек в сомоне Цагаан-Уур 30 июня. фестиваль оленей в туристическом лагере Далай в селе Хатгал 7-8 июля и фестиваль яков в селе Хатгал 20 июля.

Хубсугул — это озеро, которое иностранцы восхищённо называют dark blue pearl of Mongolia, а русские именуют младшим братом Байкала.

Древнее высокогорное озеро является популярнейшим направлением внутреннего туризма. Каждая монгольская семья в период отпусков стремиться попасть именно сюда. Поэтому туристический сервис весьма продвинут и предлагает множество увлекательных туров.

Ещё одна удивительная этническая группа, проживающая на территории Монголии — цаатаны. Исходя из названия народа, которое буквально переводится как «те, кто владеет оленями», можно сделать вывод, что вы встретите не только удивительных людей, но и их оленей. Цаатаны проживают только в Хубсугульском аймаке и занимаются преимущественно оленеводством. В последнее время цаатаны активно участвуют и в туристическом бизнесе. Так, вы сможете сфотографироваться с оленями и с самим цаатанами в их традиционном одеянии.