Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

CentralAsia (CA) - Парламент Ирана в ходе открытого заседания принял решение о внесение Пентагонав иранский список террористических организаций. Об этом сообщает местный телеканал Press TV

За такую инициативу проголосовали 228 парламентариев из 230 присутствующих на заседании. Еще два депутата воздержались, "против" не высказался никто.

Такое решение было принято после убийства в Ираке иранского генерала Сулеймани.



Напомним, 3 января в Багдаде из-за ракетных ударов США по приказу президента Дональда Трампа погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В официальном заявлении Минобороны США говорится, что атака на Сулеймани была проведена в целях защиты американских граждан, находящихся за рубежом.