Общественное движение "Бид уучлахгуй" представило решения по снижению коррупции в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии движение "Бид уучлахгуй" ("Мы не прощаем") обсудили решения антикоррупционых= органов и обратились к политическим партиям.

«Рекомендации и выводы международных организаций указывают на то, что проблема в нашей стране обременительна для частного сектора и повышает риск коррупции. По данным Антикоррупционного агентства, год назад ущерб от коррупции составил 11,9 трлн.тугриков. Это только обнаруженный результат. Есть также неизвестные случаи, когда коррупция крадет наши многочисленные возможности», - сказал лидер движения Б.Мөнхцэлмэг.

Он сформулировал решение по снижению коррупции следующим образом:

1. Усилить антикоррупционное агентство. Например, Антикоррупционное агентство стало «запросившим органом» свой бюджет, хотя оно является основным органом для расследований парламентских депутатов. Он также получает одобрение от парламента и утверждает его структуру, не имеет права просматривать Декларация об активах и Декларация интересов. Поэтому внести изменения в закон и позволить Агентству по борьбе с коррупцией выполнять свою работу.

2. Построить прозрачность. Желательно иметь единый профиль депутатов и получать интегрированную информацию о депутатах парламента и государственных чиновниках с общими интересами и связанными сторонами.

3. Создать электронную систему. На этапе электронных подписей существует международный опыт, в зависимости от того, как граждане поднимают вопрос и сколько людей присоединяются к ним.

Предложения о внесениях были представлены президенту, премьер-министру, парламенту и Постоянному комитету по правосудию. Но к сожалению, власти не реагируют, рассказали участники движения.