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  7 января 2020
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В Подмосковье восемь граждан Таджикистана погибли при пожаре в бытовке тепличного комплекса
фото: РИА
фото: РИА

CentralAsia (TJ) -  В Раменском районе Московской области произошел пожар на территории тепличного комплекса в Нестерово, в результате чего погибло восемь человек.

Сигнал о возгорании поступил в 05:07, по состоянию на 10:27 найдены тела шести погибших, пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России. Позже стало известно об еще двух погибших.

Общая площадь пожара составила 240 квадратных метров. Проводится разборка сгоревших конструкций.

По предварительным данным, погибшие — граждане республики Таджикистан.

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