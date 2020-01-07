Туркменские тяжелоатлеты проводят учебно-тренировочные сборы в Азербайджане и Армении

CentralAsia (TM) - Два состава сборной Туркменистана по тяжёлой атлетике в эти дни проводят выездные учебно-тренировочных сборы. Об этом «Туркменпорталу» сообщил председатель Федерации тяжёлой атлетики Туркменистана.

С 28 декабря по 21 января туркменские тяжелоатлеты проводят сборы в городе Хырдалан (Азербайджан). В составе делегации три тренера: Умурбек Базарбаев, Икрам Маткаримов и Меретгулы Сахетмурадов, а также семь атлетов - Ходжамухаммет Тойчиев, Сейитджан Мирзаев, Шатлык Шохратов, Юлдуз Джумабаева, Кристина Шерметова, Гульнабат Кадырова и Айсолтан Тойчиева.

Другой состав под руководством главного тренера сборной Туркменистана Артура Эмиряна повышает своё мастерство в условиях высокогорья в Армении. С 4 января по 1 февраля Реджепбай Реджепов, Овез Овезов и Максат Мередов тренируются на спортивной базе небольшого городка Цахкадзор, расположенного в 50 километрах от столицы Армении на высоте 1800 метров.

Запланировано, что затем сборная переедет в Олимпийскую деревню российского города-курорта Кисловодск, где будет заниматься опять же в горных условиях (1200 м над уровнем моря) с 8 февраля по 6 марта. Завершится подготовка перед решающими квалификационными соревнованиями сборами на олимпийской базе в Сочи (с 14 марта по 3 апреля).