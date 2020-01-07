Производство мороженого в Монголии увеличилось на 61%

CentralAsia (MNG) - В последнее время монголы предпочитают мороженое собственного производства из-за его экологического происхождения.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, в 2018 году сельскохозяйственный сектор страны готовил 902,4 миллиона литров молока. Из них:

- верблюжье молоко 11 500 тонн

- кобылье молоко 83 900 тонн

- коровье молоко 553 300 тонн

- овечье молоко 103 800 тонн

- козье молоко - 149 800 тонн.

К концу 2018 года в стране насчитывалось 230 молочных заводов, 72 цеха и холодильные центры, в которых в общей сложности насчитывалось работающие 1238 человек.

Установленная мощность молокоперерабатывающей промышленности составляет 928 миллионов литров в год, но она потребляет всего 8-10% своей мощности. В 2018 году промышленными предприятиями было переработано 134,9 миллиона литров молочной продукции.

Это на 55,8% больше, чем в предыдущем году, а доля внутреннего производства в общем объеме производства составляет 15,0%. В частности, производство мороженого увеличилось на 61%, производство сметаны на 171,9% и творога на 91,5%.

Данные за 2019 год еще не опубликованы.