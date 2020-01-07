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  7 января 2020
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Не менее 35 человек погибли в результате давки на похоронах Сулеймани в Иране, - СМИ
Предыстория: В Иране похороны генерала Сулеймани превратились в массовую манифестацию (фото, видео)

CentralAsia (CA) -  Не менее 35 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с Касемом Сулеймани, занимавшим пост командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), на юго-востоке Ирана в городе Керман. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местную телерадиовещательную корпорация ИРИБ.

Также отмечается, что число пострадавших, согласно предварительным данным, составляет 48 человек.

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