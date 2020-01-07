Не менее 35 человек погибли в результате давки на похоронах Сулеймани в Иране, - СМИ

CentralAsia (CA) - Не менее 35 человек погибли в ходе давки во время церемонии прощания с Касемом Сулеймани, занимавшим пост командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), на юго-востоке Ирана в городе Керман. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на местную телерадиовещательную корпорация ИРИБ.

Также отмечается, что число пострадавших, согласно предварительным данным, составляет 48 человек.