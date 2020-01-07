Студент из Туркменистана подозревается в убийстве своей девушки-белоруски, обрубленные руки которой нашли в реке

CentralAsia (TM) - Студент из Туркменистана Батыр А. подозревается в убийстве своей подруги, передаёт издание "Альтернативные новости Туркменистана".

Второго января в реке Свислочи, в центре Минска, коммунальщики обнаружили спортивную сумку с отрубленными женскими руками. Правоохранители и следователи немедленно начали процедуру установления личности, которой принадлежала страшная находка, и сегодня, 6 января, в Витебске задержали предполагаемого убийцу.

Подозреваемый начал давать показания, возбуждено уголовное дело. 26-летнего Батыра и 37-летнюю белоруску Юлию связывали романтические отношения. Когда девушка неожиданно пропала, первым о ее пропаже забеспокоился ее родной брат, он же забил тревогу. К сожалению, наихудшие опасения мужчины подтвердились: попав через окно в квартиру, спасатели обнаружили там изувеченный труп женщины, пролежавший, предположительно, более недели.

Предполагаемому убийце грозит до 15 лет заключения, а если дело будет переквалифицировано на ч. 2 статьи 139 уголовного кодекса (Убийство), то, возможно, и высшая мера наказания.

Туркменские студенты в Беларуси уже не раз попадали в местную криминальную хронику. Так, в конце октября прошлого года суд города Бреста приговорил к 12 годам колонии 29-летнюю гражданку Туркменистана Юлдуз Хайдарову, лишившую жизни свою новорожденную дочь. Молодая женщина была слушательницей курсов одного из брестских вузов.