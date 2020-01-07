В Ашхабаде из-за сноса общежития 47 семей останутся на улице, - СМИ

CentralAsia (TM) - В редакцию turkmen.news поступило письмо из Ашхабада от работников Агентства «Туркменховаёллары» («Туркменские авиалинии») о том, что 47 семей, проживающих в данный момент в общежитии, остаются без жилья. Общежитие, стоящее на балансе жилищно-коммунального предприятия, будет снесено, а на его месте власти столицы собирается разбить аллею.

Чтобы ускорить выселение, людей запугивают, им отключили подачу электричества, воды и отопления, но идти им зимой некуда. Жильцам приходится покупать готовую еду.

Как сообщили авторы письма, согласно указанию мэра Ашхабада Шамухамета Дурдылыева, район подлежит сносу для разбивки в этом месте аллеи. Под снос попадает и общежитие.

«Туркменховаёллары» всячески отказывается предоставить этим жильцам другое жилье, отмечается в письме.

От всех жителей требуют освободить комнаты добровольно. А тех, кто не хочет этого делать, стращают увольнением с работы. По указанию из мэрии в общежитии отключили электричество, воду и отопление.



