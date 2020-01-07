Общенациональная перепись населения в Монголии начнется 9 января. Её проводят раз в 10 лет

CentralAsia (MNG) - Монголия проводит перепись населения и жилищного фонда один раз в 10 лет для полного подсчета всего населения страны. Таким образом, в 2020 году перепись населения начнется по всей стране в 8 часов утра, 9 января, и продолжится до 15 января.

А. Ариунзаяа, председатель Национального статистического управления Монголии, которая проводит перепись населения и жилого фонда, комбинируя основанные на регистрах и традиционные методы, сказала, что начиная с утра 9 января, случайно выбранным семьям будет предложено завершить перепись. Подготовлены анкеты со всевозможными личными вопросами для сбора информации о населении и жилье, а также экономических, социальных и других данных от 10 процентов всего населения Монголии, которое в настоящее время оценивается примерно в 3,3 миллиона человек.

Помимо статистики населения и жилищного фонда, перепись также направлена на предоставление всеобъемлющей базы данных, включая образ жизни, размер и состав домохозяйств, условия жизни, состояние образования и занятости домохозяйств, доступ к электричеству, воде и другим базовым услугам, а также религию и т.д.

Председатель также сказала, что этап обработки данных продолжается около пяти-шести месяцев, и результаты общенациональной переписи населения и жилищного фонда будут представлены ранее в июне 2020 года. Перепись населения возглавляет премьер-министр Монголии.

Со времени проведения первой переписи населения в 1918 году в Монголии проводились регулярные переписи населения в 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989 и 2000 и 2010 годах, а первая промежуточная перепись населения и жилищного фонда была проведена в 2015 году.

Общенациональная перепись населения и жилого фонда в 2010 году насчитывала 2 миллиона 756 тысяч 685 человек, и около 4,7 процента из них проживали за границей. Перепись 2010 года также проводила перепись жилищ, которая не проводилась с 1969 года, добавила г-жа А. Ариунзаяа.