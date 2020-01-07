В Улан-Баторе для госслужащих прошел тренинг по гендерным вопросам и правам человека, организованный ПРООН

CentralAsia (MNG) - 7 января в рамках проекта «На пути к профессиональной и гражданской службе в Монголии», реализуемого при поддержке ПРООН, был организован тренинг для должностных лиц руководящих органов столицы Монголии и ее районов.

Член Национальной комиссии по правам человека Монголии П.Оюунчимэг выступила со вступительным словом.

Около 120 должностных лиц приняли участие в однодневном тренинге, организованном с целью оказания поддержки развитию профессиональной гражданской службы, роли и ответственности государственных служащих в повышении гендерного равенства в государственном управлении, расширении их знаний о правах человека и гендерном равенстве и создании потенциала.