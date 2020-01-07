В соцсетях появилось видео инцидента со стрельбой на узбекско-кыргызской границе

Инцидент на границе Кыргызстана и Узбекистана // Жители

CentralAsia (UZ) - В связи с возникшим конфликтом на кыргызско-узбекской границе пограничные представители Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры.

По итогам встречи узбекские пограничники вернули жителям села Чон-Сай более 500 голов скота.

В социальных сетях появилось видео инцидента, снятое, предположительно, жителями кыргызского села, сообщает Турмуш.

В местности Ак-Курча сельского округа Кок-Таш Ала-Букинского района Жалал-Абадской области произошел перепас мелко-рогатого скота, принадлежащего гражданам Кыргызстана. Граждане Кыргызстана в поисках МРС оказались на неописанном участке госграницы.

Встретив пограничный наряд Узбекистана, они вступили в словесную перепалку с военнослужащими. По предварительным данным, словесная перепалка переросла в драку между узбекскими военнослужащими и гражданами КР. Военнослужащие Узбекистана произвели предупредительные выстрелы в воздух.

Пострадавших в результате выстрелов нет.

Позже стало известно, что по итогам встречи узбекская сторона вернула кыргызской стороне 520 голов МРС. Кыргызская сторона – хозяева МРС заявили о том, что не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана.

Это уже второй инцидент на этом участке границы за последний месяц. В социальных сетях 8 декабря появилось видео, которое было снято в приграничной зоне неподалеку от села Чон-Сай. На видео были запечатлены военнослужащие Узбекистана. Озвучивалось, что якобы люди в форме заблудились и оказались на территории Кыргызской Республики. Их появление вызвало недовольство со стороны группы сельчан.

Государственная пограничная служба КР тогда сообщала, что на кыргызско-узбекской границе 7 декабря не зафиксированы нарушения и незаконный заход военнослужащих Узбекистана на территорию Кыргызстана.

Кок-Ташский айыл окмоту граничит с Чустским и Папским районами Наманганской области Узбекистана.

По мнению заместителя полномочного представителя правительства в Жалал-Абадской области Мамасалы Акматова, пока линия границы не будет уточнена и не будет протянута железная проволока, говорить о том, что со стороны населения прекратятся возмущения, сложно. «Что касается событий 8 декабря, то военнослужащие Узбекистана хотели перегнать к нам скот, который перешел на их территорию. Пограничные ведомства Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры и достигли договоренностей, что военнослужащие будут перегонять скот обратно, если он зайдет на чужую территорию. Ранее по Аксыйскому району было зарегистрировано 3 случая, когда перегоняли скот обратно [на территорию КР]. В связи с этим, и на этот раз, военнослужащие пришли вплоть до села Чон-Сай, чтобы перегнать скот. По данному вопросу мы проводили разъяснительные беседы с населением. Совместно с органами местной власти проводятся работы», - рассказал он.