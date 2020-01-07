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  7 января 2020
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Глава МИД Таджикистана принял представителя Госдепа США Элис Уэллс

CentralAsia (TJ) -  Вопросы развития таджикско-американского сотрудничества обсуждены сегодня, 7 января в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин принял первого заместителя помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии, Элис Уэллс.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития таджикско-американского всестороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по проблемам безопасности и другим актуальным вопросам региона и мира.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и мирного процесса в соседнем Афганистане.

Стороны уделили особое внимание вопросам дальнейшего укрепления охраны таджикско-афганской границы, последовательным усилиям по вопросам совместной борьбы с угрозами современности, особенно терроризмом, экстремизмом, радикализмом и незаконным оборотом наркотиков.

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