В метро Ташкента заметили «Джокера» в окружении милиции (фото)

CentralAsia (UZ) - В группе Troll.uz в Facebook выложили фотографию, на которой изображено, как несколько сотрудников правоохранительных органов окружили в метро мужчину в наряде "Джокера".

Судя по фотографии, глядя на которую складывается впечатление, что "Джокер" немного напуган тем, что правоохранители будто-бы "прижали" его к стенке, пользователи предположили, что у мужчины проверяют удостоверение личности.

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Однако, как сообщила Газета.уз, ссылаясь на начальника УВД метрополитена Ташкента Олега Биченова, сотрудники уточняли у мужчины, какие мероприятия проводятся в метро, чтобы при необходимости оказать содействие и обеспечить безопасность пассажиров.

"В эти праздничные дни проводится много разных мероприятий, в том числе в метрополитене. Деды Морозы, флешмобы, различные съемки и так далее. По всем этим вопросам есть порядок обращения - организаторы мероприятий обращаются к руководству метро… Наши сотрудники обеспечивают безопасность во время проведения этих акций", - пояснил он. "Проверка документов не проводилась. Когда сотрудники уточнили, что он является обычным пассажиром метро и едет на представление, то вопросы были сняты. Не нужно этому придавать какой-то негативный оттенок. Если у кого-то есть вопросы и замечания, мы готовы это обсудить", - отметил начальник УВД метрополитена.