[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В метро Ташкента заметили «Джокера» в окружении милиции (фото)

CentralAsia (UZ) -  В группе Troll.uz в Facebook выложили фотографию, на которой изображено, как несколько сотрудников правоохранительных органов окружили в метро мужчину в наряде "Джокера".

Судя по фотографии, глядя на которую складывается впечатление, что "Джокер" немного напуган тем, что правоохранители будто-бы "прижали" его к стенке, пользователи предположили, что у мужчины проверяют удостоверение личности.

Однако, как сообщила Газета.уз, ссылаясь на начальника УВД метрополитена Ташкента Олега Биченова, сотрудники уточняли у мужчины, какие мероприятия проводятся в метро, чтобы при необходимости оказать содействие и обеспечить безопасность пассажиров.

"В эти праздничные дни проводится много разных мероприятий, в том числе в метрополитене. Деды Морозы, флешмобы, различные съемки и так далее. По всем этим вопросам есть порядок обращения - организаторы мероприятий обращаются к руководству метро… Наши сотрудники обеспечивают безопасность во время проведения этих акций", - пояснил он. "Проверка документов не проводилась. Когда сотрудники уточнили, что он является обычным пассажиром метро и едет на представление, то вопросы были сняты. Не нужно этому придавать какой-то негативный оттенок. Если у кого-то есть вопросы и замечания, мы готовы это обсудить", - отметил начальник УВД метрополитена.

print
  • Мирзиёев вручил орден «Эл-юрт хурмати» муфтию Усмонхону Алимову
  • В Улан-Баторе пройдет чемпионат по смешанным единоборствам под эгидой премьера страны
  • Голливудский журнал опубликовал обзор монгольского фильма «Хийморь»



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189