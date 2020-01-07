Выставка «Mongolia Mining 2020» пройдет в комплексе Буянт-Ухаа

CentralAsia (MNG) - Выставка «Mongolia Mining 2020» будет проводиться в десятый год традиционно на второй неделе апреля в комплексе Буянт-Ухаа, Улан-Батора.

На выставке будут представлены новые технологии и оборудование в горнодобывающей промышленности по всему миру.

В этом году более 200 хозяйствующих субъектов будут участвовать из стран-участниц - Китая, России, Чехии, Австралии, Казахстана, Швеции, Японии, Германии, Франции и Канады.

Количество компаний-участников значительно увеличилось в этом году и будут задействованы предприятия с большим составом из Чехии, Китая, Канады и Англии.

Презентации компаний, инвесторов, поставщиков и других посетителей ярмарки будут проводиться в рамках обсуждения государственной политики, которое охватывает актуальные темы в монгольской минеральной промышленности.

Из года в год она расширяется и охватывает не только горнодобывающую, но и дорожно-строительную отрасли, которые стали важнейшими воротами для бизнеса, расширяя связи и сотрудничество.

С недавним открытием некоторых крупнейших месторождений полезных ископаемых в Монголии для ряда мировых финансовых рынков и быстрого развития горнодобывающей промышленности Монголии, появилась растущая потребность в создании платформы для бизнес-встреч и обсуждений поставщиками и потребителями. Выставка Mongolia Mining Expo обеспечивает такие возможности сотрудничества для всех, кто имеет отношение к отрасли.