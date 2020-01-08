Иран нанес не менее 35 ударов по американским военным базам в Ираке, - СМИ

CentralAsia (CA) - Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

Как сообщает DW, атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.

По данным агентства Tasnim, силы иранского корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска. "На данный момент базу "Айн-аль-Асад" в Ираке атаковали не менее 35 раз", - сообщило агентство со ссылкой на осведомлённый источник.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР "Аль-Кудс".