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  8 января 2020
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В Узбекистане мать пыталась продать своего трехмесячного ребёнка за $400
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  3 января в городе Ахангаране в Ташкентской области с поличным задержана женщина, пытавшаяся продать своего трёхмесячного ребёнка за 400 долларов.

Об этом 7 января сообщило Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД республики.

Как отмечается, ребёнок был передан в детскую городскую больницу города Ахангаран.

В ходе следствия выяснилось, что задержанная женщина проживает в Ахангаранском районе и временно безработная. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса, части третьей, пункта “а”: "Торговля людьми, не достигших 18 лет". Данное преступление карается лишением свободы от восьми до двенадцати лет.

В настоящее время ведётся следствие.

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