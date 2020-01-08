В Узбекистане мать пыталась продать своего трехмесячного ребёнка за $400

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - 3 января в городе Ахангаране в Ташкентской области с поличным задержана женщина, пытавшаяся продать своего трёхмесячного ребёнка за 400 долларов.

Об этом 7 января сообщило Главное управление по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД республики.

Как отмечается, ребёнок был передан в детскую городскую больницу города Ахангаран.

В ходе следствия выяснилось, что задержанная женщина проживает в Ахангаранском районе и временно безработная. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса, части третьей, пункта “а”: "Торговля людьми, не достигших 18 лет". Данное преступление карается лишением свободы от восьми до двенадцати лет.

В настоящее время ведётся следствие.