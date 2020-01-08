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  8 января 2020
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В Узбекистане назначен новый глава Караульных войск МВД вместо бывшего руководителя, взятого под арест

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане назначили нового командующего Караульными войсками Министерства внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба МВД, новым командующим Караульными войсками стал полковник Хасан Батыров.

Ранее Батыров занимал должность заместителя командующего корпуса внутренних войск МВД по боевой и специальной подготовке.

Напомним, что бывший командующий Караульными войсками МВД, генерал-майор Дмитрий Пан в прошлом году был заключен под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.

22 ноября командующий караульными войсками МВД Узбекистана генерал-майор Дмитрий Пан был уволен президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По данным Генпрокуратуры, 19 ноября 2019 года военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении генерал-майора Дмитрия Пана по статье 301 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти).

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