Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье: погибшие являются гражданами Вьетнама

фото: РИА

CentralAsia (TJ) - В результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по региону.

Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.

"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства.

Сообщалось, что пожар начался около пяти утра в бытовках тепличного комплекса. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.

Как уточнил в разговоре с РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама. Ранее сообщалось, что они могут быть выходцами из Таджикистана.