[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ
Восемь человек погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье: погибшие являются гражданами Вьетнама
фото: РИА
фото: РИА

CentralAsia (TJ) -  В результате пожара в тепличном хозяйстве в Раменском районе Московской области погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МЧС по региону.

Ранее было известно о шестерых погибших и одном пострадавшем, его госпитализировали в Раменскую центральную районную больницу.

"В 11:40 обнаружены тела еще двух погибших", — уточнил собеседник агентства.

Сообщалось, что пожар начался около пяти утра в бытовках тепличного комплекса. Возгорание полностью потушили в 13:53 мск.

Как уточнил в разговоре с РИА Новости представитель экстренных служб, по предварительной информации, погибшие и пострадавший — граждане Вьетнама. Ранее сообщалось, что они могут быть выходцами из Таджикистана.

print
  • Китайский «Bronze President» шпионит за Монголией, - исследователи
  • В Туркменистане депортированных мигрантов вызывают в угрозыск
  • Студент из Туркменистана подозревается в убийстве своей девушки-белоруски, обрубленные руки которой нашли в реке



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189