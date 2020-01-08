Более 50 человек погибли в Иране при давке в день похорон генерала Сулеймани

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 50 человек погибли и более 200 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани, сообщают государственные СМИ Ирана.

Cулеймани занимал пост командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны 7 января не получилось.