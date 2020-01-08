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  8 января 2020
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В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ
Более 50 человек погибли в Иране при давке в день похорон генерала Сулеймани

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 50 человек погибли и более 200 пострадали в результате давки на церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани, сообщают государственные СМИ Ирана.

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Cулеймани занимал пост командующего силами специального назначения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он был убит в ночь на 3 января в результате ракетного удара с американского дрона в Ираке по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Представитель комитета по организации похорон Мехди Садафи сообщил, что из-за огромного наплыва людей провести похороны 7 января не получилось.
Утром 8 января военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана, сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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