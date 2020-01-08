В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 9:42, 08 января 2020
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CentralAsia (CA) - Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.
Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020
Сообщается, что самолет разбился почти сразу после взлета.
По предварительным данным, причиной падения стали технические неполадки.
По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Опубликованы первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране.
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