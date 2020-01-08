В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ

CentralAsia (CA) - Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020

Сообщается, что самолет разбился почти сразу после взлета.

По предварительным данным, причиной падения стали технические неполадки.

По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

Опубликованы первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране.

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