В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ

CentralAsia (CA) - Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Reports: #Ukrainian plane with 180 passengers aboard crashes near #Iran's Imam Khomeini Airport due to technical issues — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 8, 2020