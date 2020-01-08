[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 января 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ
В Иране потерпел крушение украинский лайнер со 180 пассажирами, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Сообщается, что самолет разбился почти сразу после взлета.

По предварительным данным, причиной падения стали технические неполадки.

По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

Опубликованы первые фото с места крушения украинского самолета в Тегеране.

Все новости по теме читайте здесь.

Новости по теме:

print
  • В метро Ташкента заметили «Джокера» в окружении милиции (фото)
  • Китайский «Bronze President» шпионит за Монголией, - исследователи
  • Мы обеспечим внутреннее потребление продуктов питания 100% собственного производства, - премьер-министр Монголии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189