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  8 января 2020
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В Узбекистане на недавно открытом курорте «Амирсой» найден мёртвым лыжник

CentralAsia (UZ) -  На территории горнолыжного курорта «Амирсой» в Ташкентской области найден мёртвым лыжник, сообщается на странице компании в Facebook.

7 января, около 16:20 вечера, перед закрытием горнолыжных трасс курорта «Amirsoy Resort», один из посетителей сообщил сотруднику курорта, что пропал молодой лыжник.

После получения информации команда спасателей курорта «Amirsoy Resort» незамедлительно начала поиск пропавшего. Через 30 минут лыжник был обнаружен одним из членов спасательной службы за пределами горнолыжной трассы, без признаков жизни.

Как сообщается, в течение 50 минут восемь профессиональных спасателей курорта «Amirsoy Resort» и два доктора пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

По данным местных СМИ, по предварительной информации лыжник во время катания вылетел за пределы трассы. Ведется расследование происшествия.

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