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  8 января 2020
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Монголия, США и Япония обсудят проблемы Корейского полуострова

CentralAsia (MNG) -  10 января в Вашингтоне состоится трехсторонняя встреча Монголии, США и Японии.

Монгольскую сторону будет представлять государственный секретарь Министерства иностранных дел Д.Даваасурэн, с американской стороны - помощник Государственного департамента по Восточной Азии и госсекретарь Д.Стилвэлл и с японской стороны генеральный директор Министерства иностранных дел по стран Азии и Тихого океана, Ш. Такидзаки.

Стороны обменяются мнениями о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Монголией, Соединенными Штатами и Японией, а также о проблемах региона, Корейского полуострова и трехстороннего сотрудничества.

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