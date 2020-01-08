В Сети опубликовали видео падения украинского самолета в Тегеране
- Азия и мир, происшествия
- 10:15, 08 января 2020
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CentralAsia (CA) - Очевидцы публикуют в сети видео падения украинского лайнера в Тегеране.
Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.
Сообщается, что самолет разбился почти сразу после взлета.
По данным агентства Reuters, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Данных о пострадавших и погибших нет.
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