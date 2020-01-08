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  8 января 2020
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Житель Узбекистана вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой

CentralAsia (UZ) -  Житель Пешкунского района Бухарской области Узбекистана написал на портале президента страны Шавката Мирзиеева с просьбой организовать ему бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщили местные СМИ.

Мужчина отметил, что раньше никогда не пытался вызвать россиянина на бой и поэтому решил попробовать сделать это через главу республики. Также 40-летний житель Узбекистана попросил перед боем организовать медицинский осмотр для себя и Нурмагомедова.

Ранее менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар поделился мнением о возможном проведении реванша против Нурмагомедова в Москве.

На фото обращение к президенту Ш.Мирзиёеву (из соцсетей).

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