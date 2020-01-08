Около 200 кашемировых фабрик прошли аттестацию в Монголии

CentralAsia (MNG) - В Монголии аттестационная группа, состоящая из отраслевых экспертов, экспертов и исследователей, оценила деятельность более 190 шерстяных и кашемировых фабрик .

Аттестация была проведена в рамках программы «Кашмир» и программы «Национальная индустриализация 21: 100», сказал Б.Батхуу, начальник департамента политики и регулирования развития легкой промышленности Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии.

Аттестация включала 34 фабрики первичной стирки, 36 фабрик по производству трикотажных изделий, 13 фабрик по производству шерстяной и кашемировой пряжи, 5 прядильных цехов по производству овечьей шерсти, 94 фабрик по производству шерстяной и кашемировой пряжи, 7 крупных фабрик по производству шерстяной и кашемировой пряжи и 2 фабрики по производству шерстяных ковров.

Аттестационная группа оценивает текущее состояние технических и технологических уровней и мощности оборудования производственных предприятий, работающих в шерстяном и кашемировом секторах, текущее состояние персонала, финансов и операций, и объединяет рекомендации для дальнейшего внедрения и сертифицированы на каждом заводском и отраслевом уровне.