Узбекистан улучшил позиции в рейтинге паспортов мира

CentralAsia (UZ) - Узбекистан по итогам 2019 года поднялся на две позиции и занял 85-е место в индексе гражданств мира (Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index, QNI) компании Henley & Partners.

Согласно рейтингу, Узбекистан занял 85-е место, за год улучшив свой показатель на 2 позиции.

Обладателем самого «мощного» паспорта в мире вновь признана Япония. Граждане Японии могут въехать без виз в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января). Годом ранее Япония также была лидером рейтинга, однако тогда ее результат составлял 190 стран. Сейчас такого показателя хватает только для второго места, которое занял Сингапур.

Третье место в рейтинге поделили Германия и Южная Корея (по 189 стран и территорий).

В то же время паспорта США и Великобритании постепенно опускаются в рейтинге. За последний год они упали с шестого места на восьмое — сейчас с британским и американским паспортами можно въехать без визы (или с ее получением на месте) в 184 страны мира.

Граждане Казахстана могут посещать без виз 76 стран (67-е место), Кыргызстана — 63 (80-е место), Таджикистана — 58 (84-е место), Узбекистана — 57 (85-е место), Туркменистана — 52 (90-е место).

Последнее место в рейтинге занимает Афганистан (26 стран).

Индекс паспортов, ранее известный как Индекс визовых ограничений, составляется с 2006 года швейцарской компанией Henley&Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

Составители рейтинга подчеркивают, что визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества: отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.