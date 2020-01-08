ЦИК Монголии выбрала дату парламентских выборов - 24 июня 2020 года

CentralAsia (MNG) - Центральная (генеральная) избирательная комиссия Монголии выбрала дату проведения парламентских выборов в стране и обратилась в парламент (Великий Государственный Хурал) для её утверждения. Выборы предварительно состоятся 24 июня 2020 года.

Закон о парламентских выборах гласит, что день голосования будет организован в воскресенье, в последнюю неделю июня.

Парламентские выборы состоятся 24 июня, при условии одобрения и одобрения вышеуказанного предложения на заседании парламента. Но поскольку этот день совпадает с рабочим днем, необходимо будет предоставить избирателям еще возможность проголосовать и объявить этот день выходным.

Парламенту перед началом осенней сессии необходимо возобновить распределение мандатов избирательных округов. По закону это должно быть утверждено до 1 февраля.

При утверждении избирательных округов и мандатов правящая Народная партия Монголии проведет политику сокращения мандатов столицы и добавления мандатов избирательных округов в провинции.

Депутат парламента, председатель постоянной комиссии государственного учреждения парламента С.Бямбацогт говорит: «Улан-Батор имеет 28 мандатов. Мы сказали, что нужно вычесть четыре из столичного мандата и сделать их двухмандатными для аймаков Дундговь, Сухбаатар, Говь-Алтай и Булган. А также создать один избирательный округ из двух районов столицы Налаих и Багануур. Пока этот вопрос еще не решен. Принимать будем решение на основании исследования Генеральной избирательной комиссии. До 1 февраля количество округов и мандатов будет уточнено».

Прогнозируется, что на парламентских выборах 2020 года проголосуют около 1,9 миллиона граждан.

Общественность считает важным привлечь молодых избирателей на парламентские выборы.