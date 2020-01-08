В Таджикистане всех детей перед обрезанием будут проверять на ВИЧ

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана поручило обследовать детей на ВИЧ-инфекцию перед мусульманским обрядом «хатна» - обрезанием кончика крайней плоти у мальчика.

«Обязательный экспресс-тест перед обрядом «хатна» способствует выявлению случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией. Обследование проводится бесплатно», заявил Радио Озоди один из сотрудников Минздрава Таджикистана.

Гульбахор, жительница города Бохтара узнала об обязательном тесте на ВИЧ-инфекцию в местном центре здоровья – врачи отказались проводить обряд «хатна» двух ее сыновей без теста на ВИЧ. «Мне было тревожно, но к счастью, оказалось, что у моих детей нет этой инфекции. Мы заплатили 52 сомони ($5,5) за тест на двоих детей. Еще 150 сомони ($15,5) потратили на обряд «хатна», хотя говорили, что обряд проводится бесплатно», - рассказала она.

Однако в центре здоровья города Бохтара утверждают, что все тесты и обследования перед обрядом «хатна», а также сам обряд - бесплатные.

Дилшод Сайбурхонов, заместитель директора Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД считает, что обследование на ВИЧ необходимо не только перед обрядом «хатна», но и перед всяческим хирургическим вмешательством.

В феврале прошлого года в Таджикистане началась широкомасштабная кампания по призыву к обязательному проведению обряда "хатна". В столичных поликлиниках были созданы специальные кабинеты для проведения "хатна". В 2019 году, по данным Минздрава Таджикистана, операции по обрезанию были проведены более 81 тыс. детей.

Раньше операция по удалению крайней плоти проводилась "усто" – мастерами – в домашних условиях. В 2017 году президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал жителей с целью защиты детей от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ, проводить операции исключительно в медицинских учреждениях профессиональными хирургами.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, за последний год в стране зафиксировано 130 новых случаев заражения детей ВИЧ-инфекцией. Из них - 82 мальчика и 48 девочек. В настоящее время в Таджикистане около 800 детей живут с ВИЧ.

Общее число зараженных в республике, по официальным данным, составляет 10,7 тыс. человек, 7 тыс. из них — мужчины.